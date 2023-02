Le gouvernement perd une première bataille sur le statut d’EDF et les TRV

Philippe Brun @Assemblée nationale

Votée par les oppositions hier soir à l’Assemblée nationale, la proposition de loi du député socialiste Philippe Brun vise à « protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement ». L’intitulé vient remplacer le titre initial de ce texte déposé le 27 décembre et visant alors à la « nationalisation » d’EDF. L’OPA d’État en cours et pratiquement terminée poursuivant le même objectif, le parlementaire a corrigé pour insister sur l’objectif essentiel : créer « un groupe unifié » et enterrer définitivement le projet Hercule. C’est-à-dire la scission de l’électricien en trois entités : une holding publique pour le nucléaire, les centrales thermiques et RTE, une filiale publique pour les actifs hydroélectriques et une autre pour les énergies renouvelables, Enedis et les services d’efficacité énergétique.

Interdire Hercule

Après avoir investigué à Bercy, Philippe Brun affirme dans un rapport publié en octobre dernier, disponible ci-dessous, que ...