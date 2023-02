L’Allemagne veut mieux soutenir l’industrie des EnR

Le vice chancelier allemand et ministre de l’Economie et de la Protection du climat, Robert Habeck – Capture d’écran

Le vice-chancelier allemand et ministre fédéral de l’Economie et de la Protection du climat, Robert Habeck, a présenté des mesures visant à soutenir l’industrie allemande des panneaux solaires, des turbines éoliennes et des infrastructures de réseau.

Cela fait suite à deux rencontres avec les acteurs du secteur, lesquels ont présenté au ministre un rapport avec onze propositions. Les actions envisagées par l’Etat allemand les reprennent et se repartissent autour de trois axes : le financement, la réduction des risques et l’innovation.

L’Etat au capital

Pour le premier, Berlin veut aller plus loin ...