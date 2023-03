©Marcus Millo via Canva.com

La société de gestion Hy24 et le développeur et opérateur de projets d’hydrogène vert danois Everfuel créent une coentreprise, nommée Everfuel Hy24 A/S, pour développer la production d’hydrogène vert dans les pays du Nord de l’Europe. Everfuel détiendra 51% de la nouvelle structure tandis que Hy24 en possédera ...