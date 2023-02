Pour résoudre le fameux problème de « la poule et de l’oeuf », c’est-à-dire synchroniser la production d’hydrogène, les stations pour le fournir et la vente des véhicules ou matériels censés utiliser les infrastructures, plusieurs protagonistes majeurs essaient de proposer tout en même temps. D’où une série d’annonces convergentes au salon Hyvolution organisé les 1er et 2 février à Paris.

Engie Solutions et Stellantis s’associent en France ...