Hydrogène : la Bretagne garde son cap sur les navires et les bus

« Nous allons lancer notre première commande pour un bateau à hydrogène », a annoncé Daniel Cueff, vice-président Mer et Littoral de la région Bretagne lors du salon Hyvolution, organisé à Paris la semaine dernière. En l’occurrence celle de Hylias, un navire capable de transporter 150 à 200 passagers pour desservir les îles du Golfe du Morbihan et basé au port de Vannes. Son coût est évalué entre le double et le triple d’une motorisation diesel, laquelle évolue entre 2 et 3 M€. Si la décision formelle d’investissement n’a pas encore été prise, Daniel Cueff assure que ...