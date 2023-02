Hydrogène décarboné : la sécurité reste un angle mort

Incendie dans une station-service à hydrogène à Kjorbo en Norvège en 2019, @Face au risque n° 574,

juillet-août 2021 (page 43)

Des projets foisonnants, des objectifs ambitieux, des subventions abondantes et un angle mort : la sécurité. « L’utilisation de l’hydrogène est maîtrisée dans l’industrie lourde mais la prise en compte de la sécurité par les nouveaux acteurs est un défi majeur », estime un rapport publié le 24 janvier par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de l’économie. « Il paraît somme toute paradoxal de consacrer des moyens publics importants au démarrage d’une filière sans apporter l’attention qu’il mérite et un minimum de moyens à un aspect aussi crucial que la sécurité », estime-t-il.

Inquiétudes pour les lieux fermés

Gaz léger donc fugitif, explosif, doté ...