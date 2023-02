« La France et l’Europe sont aujourd’hui dépendantes à 100% d’approvisionnements extérieurs pour leur utilisation de lithium et de cobalt, matériaux clés des batteries automobiles, dont la demande pourrait être multipliée par 40 en vingt ans. Par exemple, le lithium est aujourd’hui produit à 44% au Chili, à 39% en Chine et à 13% en Argentine. » En partant de ce constat, le gouvernement a décidé de ...