Carburants durables : Hy2Gen révise ses plans à Gardanne

L’acceptabilité locale devient un sujet central de la transition énergétique. Hy2Gen va faire évoluer son projet Hynovera de production de carburant durable pour l’aviation dans le cadre de la reconversion de la centrale à charbon de Gardanne-Meyreuil (Bouches-du-Rhône). A l’issue d’une concertation publique réalisée fin 2022, l’allemand veut ...

« affiner son projet » et le poursuivre « avec des modifications substantielles ». Les études de faisabilité sont relancées pour tenir compte de « nouvelles orientations ».

Réduction de moitié

Parmi les craintes exprimées par les riverains, les principales portent sur l’installation d’un établissement classé Seveso seuil bas à proximité des habitations, la circulation de poids lourds pour approvisionner le site en biomasse, la quantité et la provenance de ces intrants, ainsi que la consommation en eau de l’installation. En réponse, Hy2Gen assure se fixer de nouvelles priorités, en particulier : sortir d’un classement Seveso ; limiter l’approvisionnement en biomasse forestière ; minimiser le besoin en eau ; utiliser la logistique la moins impactante. « Par conséquent, la capacité totale de production serait réduite de moitié pour minimiser l’empreinte foncière, les besoins en matières premières, la logistique, et le montant des investissements », décide le maître d’ouvrage de ce projet, censé à l’origine produire 60 000 litres de carburant par jour en 2026 à partir de biomasse et d’hydrogène.

Hy2Gen renonce à la production de méthanol, dont le stockage sur site impliquait un classement Seveso. Il va étudier deux nouvelles options : 1/ un procédé de fermentation de biomasse puis distillation dit alcohol to jet ; 2/ un procédé lié au captage et/ou usage de CO2 pour produire du carburant aviation renouvelable de synthèse, indique-t-il dans le bilan de la concertation consultable ci-dessous. Le groupe compte aussi modifier son approvisionnement en intrant. Il va remplacer la biomasse forestière par des résidus d’exploitation forestière, comme des produits connexes de bois d’œuvre et rechercher d’autres ressources (résidus de biomasse, matières végétales non-alimentaires tels que noyaux d’olives, ceps de vigne…).

La suite du projet prévoit une concertation complémentaire cette année, avant une demande d’autorisation environnementale et de permis de construire au quatrième trimestre. Les phases d’enquête publique et d’études détaillées sont programmées en 2024, avant la construction des installations à partir de 2025. La mise en service de l’unité est désormais évoquée en 2028.

[/restrict-content]