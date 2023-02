BDR Thermea croit au marché de la chaudière H2 en France

Chaudière H2 dans la maison « 100% hydrogène » à Stad aan ‘t Haringvliet (Pays-Bas) – (c) Jacopo Landi

L’hydrogène renouvelable comme vecteur énergétique du chauffage des bâtiments n’est prioritaire ni en France ni en Europe, à la différence des usages industriels et de transport lourd. Malgré tout, des fabricants d’appareils de chauffage croient au procédé et à un marché futur. A l’image du puissant industriel néerlandais BDR Thermea, propriétaire des marques De Dietrich, Chappée, Baxi, Baymak, Brötje et Remeha.

« Un quart du marché du gaz dans les bâtiments est à terme accessible aux chaudières à hydrogène », assure Olivier Stenuit, responsable de la stratégie et du développement de l’hydrogène, ...