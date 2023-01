Vol-V alimente la flamme de Bulane

Et de trois pour Vol-V dans l’hydrogène. Après Elyse Energy en 2021 et Absolut l’année dernière, l’investisseur entre au capital de Bulane, fabricant de brûleurs à hydrogène basé à Fabrègues (Hérault). Vol-V y injecte 4,5 M€ accompagné par Captain Watt, la holding d’investissement de Jean-Marc Bouchet (Qair), Idec et l’industriel Gazechim.

Bulane collecte en tout 14 M€, dont une partie composée de prêts et dispose de moyens inédits depuis sa création en 2009. « Bulane bénéficie d’expérience avec son chalumeau H2 fabriqué sous licence et distribué. L’entreprise passe en phase industrielle pour d’autres applications, en particulier pour sa chaudière hybride », explique Cédric de Saint-Jouan, fondateur de Vol-V. La chaudière à gaz et hydrogène est développée avec le fabricant De Dietrich (groupe belge BDR Thermea). Lequel confirme ...