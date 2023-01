L’Inde veut allouer 8 GW éoliens par an et stimuler l’hydrogène

(c) – Unsplash

L’Inde veut donner un nouvel élan à l’énergie éolienne et compte mettre aux enchères pas moins de 8 GW de capacité par an, entre 2023 et 2030, a annoncé le ministère des énergies nouvelles et renouvelables. A cela s’ajoutera un nouveau mécanisme d’enchères censé remplacer celui des enchères inversées utilisé jusqu’à maintenant. Ce système – explique le bureau d’études PRS India – avait conduit à une compétition féroce sur les prix, les faisant descendre à des niveaux tels que certains développeurs renonçaient ensuite, faute de rentabilité.

Un secteur en ralentissement

Des enchères à offres fermées ...