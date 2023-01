Les promus à la Légion d’honneur dans la transition énergétique

Plusieurs personnalités de la transition énergétique ont été nommées dans l’ordre national de la Légion d’honneur dans le cadre de la promotion de fin d’année et par décret du président de la République. Parmi lesquelles Hassen Rachedi, PDG du fabricant de stations de recharge d’hydrogène HRS, nommé au grade de chevalier, sur proposition du ministère de l’Economie et des Finances, et Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de Régulation de l’Energie, nommée au grade de chevalier sur proposition du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fabienne Demol, vice-présidente exécutive et directrice générale de Total Eren, ...