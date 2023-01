Le gouvernement rappelle à l’ordre les fournisseurs d’énergie

« Trop de fournisseurs ne respectent pas les engagements pris avec l’Etat et les entreprises », a déclaré le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, après une réunion ce matin à Bercy avec les représentants du secteur de la boulangerie. Mobilisés car confrontés à la double hausse du prix de blé et de l’énergie, ces professionnels ont pu également échanger avec la ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire.

Menaces explicites

Début octobre, une charte d’engagement avait été signée par les représentants des fournisseurs sur des actions à mener pour aider les entreprises face à cette situation. Le ton est maintenant monté d’un cran. Il reste ...