La valse des fusions-acquisitions continue dans les EnR [Dossier]

(c) – Unsplash

L’année 2023 démarre fort sur le marché des EnR, avec plusieurs opérations financières importantes, annoncées ou en préparation. La première à être bouclée concerne le développeur-producteur Amarenco, dont Tikehau, déjà présent au capital, devient l’actionnaire majoritaire. D’autres deals sont en cours, les banquiers d’affaires multiplient les rendez-vous.

L’année 2022 avait déjà été riche en acquisitions et autres rapprochements. De nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché ou ont considérablement renforcé leur présence, et notamment les grands fonds infra comme Ardian, Macquarie ou encore KKR. Des groupes industriels saisissent aussi les opportunités tel Eiffage qui a mis la main sur Sun’R.

Mais ce ne sont pas seulement les EnR électriques qui animent le marché du M&A. Le biométhane bénéficie de plus en plus de l’attention de grandes groupes de l’énergie. L’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments deviennent aussi de plus en plus attractifs au fur et à mesure de leur croissance.