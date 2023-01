Feu vert pour deux hydroliennes de Sabella dans le Morbihan

L’hydrolienne D10 de Sabella, assemblée. (Crédit : Sabella)

Un arrêté du préfet du Morbihan signé en début d’année autorise Sabella à immerger deux hydroliennes face aux communes d’Arzon et de Larmor-Baden, près de Vannes, à une profondeur d’environ 23 mètres. Elles mesureront 14 mètres de hauteur et avaient obtenu le feu vert de l’Autorité environnementale en 2021. Plus petites que la turbine D10, immergée au large de Ouessant, elles auront une puissance nominale de 250 kW et serviront à tester plusieurs « modules technologiques » censés améliorer leurs performances et faciliter leur maintenance.

Mise à l’eau en fin d’année

Parmi les améliorations apportées figure ...