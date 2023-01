Le financement des centrales solaires se fait de plus en plus précoce. En témoignent ces obligations corporate sur cinq ans émises par CVE portant sur 293 MW en France et d’un montant de 20 M€ pouvant être portés à 30 M€ sur une géographie plus large. Ces projets doivent bénéficier a minima d’une promesse de bail signée. « Cette ligne obligataire ...