Biogaz : TotalEnergies rehausse ses objectifs et vise 20 TWh en 2030

BioBéarn, l’unité de méthanisation de 160 GWh/an mise en service par TotalEnergies dans les Pyrénees-Atlantiques – Source : TotalEnergies

Un pas de plus pour TotalEnergies dans le biogaz. La major pétrolière vient de mettre en service sa 18ème unité de production dans l’Hexagone à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), présentée comme la plus puissante du pays (160 GWh), et veut appuyer fort sur ce nouveau marché.

Inde, Etats-Unis, Brésil, Asie du Sud-Est

Preuve de ce nouvel élan, le groupe a fait passer son objectif à horizon 2030 de 6 TWh à 20 TWh, dont 4,5 TWh en France où il produit actuellement 700 GWh. Les deux tiers de cette future production devraient provenir ...