Bientôt un nouveau plan pour l’industrie verte européenne

« Ceux qui développeront et fabriqueront les technologies à la base de l’économie de demain auront le plus grand avantage concurrentiel. » Ce n’est pas la première fois que la Commission européenne entend bâtir une industrie dans les technologies d’avenir, en particulier la transition énergétique. Mais le discours prononcé le 17 janvier par sa présidente Ursula von der Leyen intervient dans un contexte particulier : les Etats-Unis, l’Inde et la Chine soutiennent ouvertement leurs industriels. L’Europe ne veut pas ...