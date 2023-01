35 M€ pour les centres de données chauffants de Qarnot

@Qarnot Computing

[Exclusif] Des petits radiateurs numériques aux chaudières de plusieurs mégawattheures et 35 M€ pour y parvenir. Pionnier depuis 2010 de la récupération de la chaleur des ordinateurs pour chauffer des bureaux et de logements, Qarnot passe comme prévu aux unités de taille industrielle et modifie son modèle d’affaires en intégrant le financement de projets. L’exploitant de data centers chauffants vient de réussir à cette fin une quatrième levée de fonds via une augmentation de capital de 12,5 M€ à laquelle il faut ajouter une enveloppe inédite de plus de 20 M€ pour financer les futurs centres de données, apportée par ...