(c) – Unsplash

Le fonds coté Transition Evergreen a réalisé une levée de fonds via un placement privé de 9,7 M€, dont 3,5 M€ en compensation de créances. Plus de 3 millions de nouvelles actions ont été émises à 0,50€ de valeur nominale et au prix de 3€ chacune.

Nouvel actionnaire

Cette opération voit l’entrée au capital de Normandie Seine Participation, structure lancée par la filiale Normandie-Seine du Crédit Agricole, grâce à l’acquisition ...