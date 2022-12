Le groupe autrichien Wienerberger, spécialisé dans le bâtiment, a annoncé vouloir acquérir les activités du groupe Terreal en France, Allemagne, Italie, Espagne et aux Etats-Unis. Terreal, basé en France, fournit des produits de toiture et de façade. Il propose aussi des solutions solaires photovoltaïques et thermiques pour le secteur résidentiel.

Le montant de l’opération ...