Rénovation : EDF à l’offensive sur un marché encore confus et éclaté

EDF continue à se renforcer dans la rénovation énergétique. Il avait racheté la start-up Hellocasa en 2018, orientée sur les services à domicile, puis le havrais Mychauffage.com en 2020, tous deux intégrés dans la plateforme de services aux particuliers IziByEDF créée en 2019.

L’électricien national vient de reprendre Les Éco-Isolateurs, une entreprise basée à Evreux et lancée en 2010 par Benoit Dulac, proactive notamment dans la rénovation globale pour les ménages modestes. Elle dispose d’un réseau de 20 agences en France, affiche 49 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et compte 130 collaborateurs. Les Éco-Isolateurs annoncent 50 000 chantiers par an. Depuis l’année dernière, ils étaient partenaires… d’Engie.

L’opération est destinée à compléter l’offre commerciale d’EDF auprès des particuliers – totalement distincte de celle de la filiale Dalkia orientée BtoB. EDF insiste ...