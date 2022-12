Entretien avec Louise Vilain, directrice EDF Nouveaux business –

Après avoir investi 400 M€ en cinq ans, EDF Pulse Ventures, bras armé de l’électricien national dans la recherche de start-up innovantes, compte bien poursuivre sur sa lancée. Ses priorités en 2023 ? Les chaînes de valeur du carbone et de l’hydrogène, mais aussi l’efficacité énergétique et la sobriété, indique Louise Vilain, à la tête de l’activité Nouveaux business depuis un an.