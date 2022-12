Glennmont Partners mise sur le marché américain

@GreenGo Energy

Les Etats-Unis attirent de plus en plus les fonds d’investissement spécialisés dans les énergies renouvelables. Un exemple de cette tendance ? Le britannique Glennmont Partners met pour la première fois un pied outre-Atlantique en concluant un accord avec GreenGo Energy, filiale US du danois GreenGo Energy Group, pour financer 1 GW de projets solaires greenfield avec ou sans stockage.

Les premières centrales sont programmées pour 2025. Elles seront détenues à 100% par Glennmont Partners dans le cadre de sa stratégie Clean Energy Investment, avec un horizon de détention de 10 ans. Plus précisément, l’investissement ...