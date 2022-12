Fourniture : pourquoi Selectra s’en sort mieux que Jechange

Du mouvement chez les comparateurs de fournisseurs d’énergie. Selectra, leader du marché avec une dizaine de fournisseurs encore partenaires, opérationnels ou en redémarrage commercial, reprend Jechange, un concurrent mis en redressement judiciaire en octobre. La reprise est effective depuis le 13 décembre. Selectra acquiert l’activité de comparaison dans l’énergie, les télécoms et l’assurance mais pas dans les prêts immobiliers et à la consommation. Ce qui explique que 59 salariés sont intégrés et non les 80 emplois conservés par Jechange depuis cet été, ce comparateur annonçant à l’époque un effectif de 130 personnes.

Selectra fait le pari que le marché français de la fourniture d’énergie va progressivement se ranimer. Il en veut pour signe le retour de plusieurs acteurs, non seulement TotalEnergies et Eni mais aussi EkWateur, Ilek ou Ohm Energie. En revanche, d’autres ...