Enercoop lance un outil libre pour l’autoconsommation collective

L’esprit du logiciel libre appliquée à l’autoconsommation électrique collective. Telle est l’option retenue par Enercoop Midi-Pyrénées pour ce nouveau service de gestion baptisé Elocoop. Élaboré depuis l’année dernière, il a été testé depuis dans quatre endroits, sous plusieurs puissances et effectifs de consommateurs et notamment pour l’opération de Sereny-Calas (Bouches-du-Rhône) qui prévoit 4 centrales solaires et 120 foyers concernés.

Le logiciel gère les flux de données financières et administratives des parties prenantes, ...