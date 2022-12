Corsica Sole saute plusieurs marches avec ses batteries en Belgique

@Corsica Sole

Aucune subvention pour les batteries de 50 MW/100 MWh inaugurées par Corsica Sole à Deux-Acren, près de Lessines en Belgique. Associé au fonds Mirova Energy Transition 5, le développeur y exploite depuis cet été le stockage par batteries le plus important du pays et même du continent à ce jour ; même si d’autres importantes capacités ont émergé cette année – 25 MW/100 MW de Nippon Koei et Aquila Capital par exemple ...