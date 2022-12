Bornes en entreprise : pourquoi les subventions disparaissent

Les subventions du programme Advenir soutenant les bornes de recharge de véhicules électriques dans les parkings des entreprises et chez leurs salariés en logements collectifs s’arrêtent à la fin de cette année. Avec plus de 25 000 points de charge financés depuis 2016, c’était le plus gros poste de ce programme que financent les certificats d’économies d’énergie ; « à la fois en nombre de points de recharge et en montants financiers engagés », soulignait en fin d’année dernière l’Avere-France, le gestionnaire du programme, lorsque la décision a été prise.

Cette prime fournissait alors 30% des frais par point de charge. Le barème a été révisé en avril dernier pour descendre à 20% avec un plafond de 600€. La suppression imminente correspond à une rationalisation et une nouvelle répartition des aides, mais aussi à “diverses remontées terrain », signale l’Avere France.

« Une mécanique inflationniste »

Interrogé sur l’effet de cette mesure, François Gatineau, fondateur du bureau d’études Mobileese, spécialisée dans la mobilité électrique, estime que des économies de 10% à 20% sur les frais d’installation de l’infrastructure sont tout à fait possibles. Ce qui ...