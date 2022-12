Boris Ravignon devrait prendre la présidence de l’Ademe

Six mois après le départ d’Arnaud Leroy, le président de la République a enfin choisi son successeur à la présidence du conseil d’administration de l’Ademe. Alors que de nombreux noms circulaient, il a finalement opté pour Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières (Ardennes), président d’Ardenne Métropole et vice-président de la Région Grand Est, sur proposition de la Première ministre et sous réserve de validation par le Parlement. Bien que LR, ce diplômé de l’Essec et de l’Ena de 47 ans avait ...