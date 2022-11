Une nouvelle co-entreprise pour solariser les toits

(c) Imerys

Le développeur solaire Soloÿs Energie, créée en 2021 par l’ancien d’Albioma Thomas de Goys, a fondé une co-entreprise avec le groupe Patriarca Développement, actif dans l’immobilier d’entreprise, et le cabinet CIEM, spécialisé dans le conseil en immobilier logistique. Le but de cette union, baptisée Yuma, est de pouvoir proposer une offre « clé en main » de centrales photovoltaïques à installer sur les toits des bâtiments tertiaires, logistiques et industriels de plus de 1 000 m2. La loi Climat et Résilience, notamment, oblige les bâtiments neufs dans cette catégorie à installer des équipements de production d’énergie verte ...