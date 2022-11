Un flotteur éolien léger à l’étude aux Etats-Unis

Source : T-Omega Wind

Une start-up américaine croit détenir la clé pour accélérer le déploiement de l’éolien flottant. La société T-Omega Wind propose un design de flotteur quadripode pyramidal soutenant directement la turbine en s’affranchissant du lourd mât central, avec un seul câble d’ancrage. Ce flotteur allégé serait plus facile à construire et entretenir et moins cher que la concurrence.

Fondée par deux ingénieurs en 2020 et basée à Boston, l’entreprise a reçu un total de 451 000 $ de subventions pour sa R&D et a testé ...