Un bouclage à 220 M€ pour l’efficacité énergétique et l’autoconsommation

© Cohérence Energies

Solas Capital, société de gestion suisse fondée par deux anciens de Susi Partners, Sebastien Carneiro et Paul Kearney, a collecté 220 M€ pour son fonds Solas Sustainable Energy Fund ICAV (SSEF). Cela dépasse l’objectif initialement affiché de 200 M€. Le SSEF cible le secteur de l’efficacité énergétique, déjà une spécialité de Susi Partners et auquel des investisseurs français commencent à s’intéresser, ainsi que les énergies renouvelables « behind the meter », c’est à dire des systèmes de production ou stockage installés directement chez les utilisateurs.

Déjà deux investissements

Le fonds vise à investir ...