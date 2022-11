Siemens Gamesa perd presque un milliard d’euros en douze mois

© Siemens

Ce fut une année fiscale « très difficile », comme le souligne dans un communiqué le PDG Jochen Eickholt et cela se voit dans les chiffres. Siemens Gamesa a publié ses résultats annuels pour 2022 et affiche une perte de 940 M€ sur un chiffre d’affaires de 9,8 Mds€. Ces deux indicateurs se dégradent par rapport à l’année dernière quand le turbinier avait perdu 627 M€ et réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 Mds€.

Fin du tunnel en 2025 ?

Peu de choses semblent aller dans le bon sens pour le turbinier germano-espagnol, en attendant ...