Rosi Solar finance son usine de recyclage de panneaux solaires

© Wikimedia Commons

L’entreprise grenobloise Rosi Solar a bouclé une levée de fonds de 7,4 M€ pour construire sa première ligne industrielle de recyclage de panneaux solaires. Elle sera installée à Saint-Honoré (Isère) et devrait être opérationnelle au premier trimestre 2023. Rosi Solar estime pouvoir recycler 3 000 tonnes de panneaux photovoltaïques par an et souhaite passer à 10 000 tonnes par an au cours des deux prochaines années.

Un deuxième projet en Allemagne

Fondée en 2017 et issue de l’incubateur Linksium, Rosi Solar a mis au point une technologie ...