Quel impact pour un débridage temporaire des éoliennes ?

@Energy Team

« Débrider nos éoliennes cet hiver pourrait augmenter la production de 10% sur certains sites. En moyenne, ce serait plutôt de l’ordre de quelques pourcents », calcule Jérôme Douat. Le directeur général d’Energy Team, opérateur de quelque 500 turbines en France, signale que la quasi-totalité de son parc est soumis à une limitation de puissance et tel est le cas pour la plupart des exploitations éoliennes.

Les pouvoirs publics souhaitent mobiliser ce potentiel cet hiver, car tout est bon à prendre en l’état actuel des centrales nucléaires hexagonales. Dans sa circulaire du 16 septembre, l’Etat autorise les préfets à « alléger le bridage en période hivernale en veillant à limiter les impacts sur la biodiversité et les riverains ». Et dans une lettre adressée à EDF la semaine dernière, signalée par Les Echos et suite à de nouvelles prévisions de baisse de production électronucléaire pour 2022, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, demande que des marges de manoeuvre soient dégagées en augmentant notamment les productions hydroélectrique et éolienne.

Deux bridages

Comme le rappelle Jérôme Douat, les plafonnements ...