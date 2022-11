Pourquoi Technique Solaire investit dans les volières photovoltaïques

@Technique Solaire

L’agrivoltaïsme n’a pas attendu d’être examiné au Parlement, comme c’est le cas en ce moment, pour être pratiqué et adopter des formes variées traduisant la diversité de l’agriculture française. Une initiative originale ? Celle de Technique Solaire depuis 2017 avec des éleveurs d’animaux en plein air : poules pondeuses, poulets, canards, gibiers tels que des faisans et perdrix. Dans ces exploitations intensives, mais un peu plus respectueuses des oiseaux, les ombrières photovoltaïques forment l’armature de volières de grande taille, parfois à plus de 5 mètres de hauteur, améliorent le confort de travail, procurent de l’ombre, réduisent le risque de contamination avec les animaux sauvages, incitent les volailles à s’aventurer plus loin dans les parcours. L’un des problèmes de l’élevage intensif en plein air, documenté par les militants du bien-être animal, réside dans la peur des oiseaux à sortir des bâtiments.

Ces volières plus qualitatives sont ...