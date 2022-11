Ohm Energie et Vertsun font affaire dans les toits solaires et l’autoconsommation

Créé en 2017 par six associés dont David Dornbusch, animateur notamment du réservoir d’idées Cleantuesday, Vertsun accueille Ohm Énergie à son capital. Le fournisseur alternatif, fondé par François Joubert en 2018, acquiert 23% des parts et apporte autour de 1 M€ pour financer un développeur solaire en plein essor. L’acheteur a une option pour devenir actionnaire majoritaire d’ici quatre ans et détenir un parc de toitures photovoltaïques. L’opération vise aussi à permettre à Vertsun, employeur de treize personnes et prévoyant un chiffre d’affaires de 4 M€ en 2022, de se structurer et de recruter, explique David Dornbusch.

Basé à Jaunay-Marigny dans la Vienne, le développeur ...