Nouveau développeur PV, Mozaïk Energies convainc Galileo

Il n’a qu’un an d’existence. Fondé en 2021 par Anthony Dequeant et Charlotte Moyeux, Mozaïk Energies vient de se doter des moyens nécessaires pour financer ses premiers projets. Ce nouveau développeur de projets photovoltaïques a levé des fonds auprès de Galileo. Le montant de l’opération n’est pas dévoilé, mais elle porte sur 20% du capital de Mozaïk Energies. Galileo se présente comme une « plateforme pan-européenne et multi-technologique de développement et d’investissement », active dans le secteur des énergies renouvelables. Elle réalise là ...