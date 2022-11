Les fournisseurs alternatifs commencent à revenir, constate Cherpas

En plus d’EDF, « cinq à six fournisseurs d’énergie sont en conquête de clients aujourd’hui, parmi lesquels TotalEnergies, Engie et Alpiq. Certains petits fournisseurs alternatifs, qui préparent en ce moment leurs demandes d’Arenh, devraient aussi revenir dans la course. La structure du marché n’a pas changé fondamentalement », observe Bertrand Jermann, cofondateur de l’outil de veille Cherpas, présent sur l’énergie et la téléphonie. Il évoque Mint, EkWateur, Ilek ou GEG et estime que d’ici la fin de l’année, une vingtaine de fournisseurs alternatifs, après avoir survécu tant bien que mal à la hausse vertigineuse des cours sur les marchés de gros, auront recommencé à souscrire, y compris auprès des particuliers.

Les statistiques de la Commission de régulation de l’énergie arrêtées au 30 juin indiquent que ...