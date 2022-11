Les échos du forum hydrogène de Bourgogne-Franche-Comté

« Nous nous battons pour convaincre les industriels des batteries et de l’hydrogène de venir s’installer chez nous. Nous avons raté Verkor, mais réussi à convaincre McPhy entre autres », se réjouit Jean-Claude Lagrange, président de l’Agence de développement économique de Bourgogne-Franche-Comté. Pour accélérer sa reconversion industrielle et attirer les entreprises de la transition énergétique, la région s’organise et investit ; 90 M€ ont ainsi été fléchés vers l’hydrogène, indique Marie-Guite Dufay, présidente de cette région où des travaux de R&D sont menés depuis 2009 sur la pile à combustible.

Pour pousser son avantage, le territoire organise cette semaine son deuxième salon sur l’hydrogène, à Montbéliard (Doubs) après celui de Belfort l’année dernière. L’événement se veut d’envergure nationale et même au-delà, avec des intervenants comme l’américain Plug Power. De fait, ce Forum hydrogen business for climate est l’occasion de faire le point avec nombre de protagonistes connus ou moins connus d’un secteur en effervescence.