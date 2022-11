Enel se replie pour affronter son endettement

Se recentrer géographiquement pour réduire une dette colossale et de plus en plus coûteuse, essayer de vendre de l’électricité à prix fixe et si possible bas sur longue durée, investir dans les centrales d’énergies renouvelables, la recharge de véhicules électriques, le stockage et l’équilibrage des réseaux. L’énergéticien italien Enel a présenté hier son repositionnement stratégique aux investisseurs, à réaliser d’ici 2025 et consultable en détail ci-dessous.

C’est une sérieuse inflexion par rapport à la stratégie pratiquée depuis 10 ans, pas une rupture : la décarbonation, soulignée depuis 2015, continue à indiquer le cap. Mais l’expansion à l’international de ce géant étiré dans 30 pays est terminée et les cessions ont déjà commencé. Enel se replie sur seulement ...