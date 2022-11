Economies d’énergie : à qui profitent les CPE ?

Industrie, santé, tertiaire… Dans tous les secteurs, les contrats de performance énergétique (CPE) faisaient a priori figure de modèle à suivre lors de la journée EnerJmeeting sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments, organisée à Lyon le 15 novembre. Et pour cause, par rapport à des contrats classiques mettant l’accent sur les moyens, et non les objectifs, « les CPE permettent d’atteindre en moyenne 18% d’économies d’énergie en plus », chiffrait ainsi Olivier Danet, membre du groupement régional d’Auvergne Rhône-Alpes de la Fedene*. Pour autant, cette moyenne masque ...