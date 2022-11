Bruxelles et la CDC financent 16 stations de recharge à hydrogène

@ Région Bourgogne-Franche Comté

Arrivée d’argent public et donc feu vert pour cinq projets français de stations de recharge électrique et hydrogène : 37,1 M€ de subventions arrivent en provenance de Bruxelles dans le cadre de l’appel à projets Afif*, lancé il y a un an, et 33,5 M€ de financements sont fournis par la Caisse des Dépôts.

Bus et aéroports plus électriques

Dans la recharge électrique, 8 M€ vont alimenter le programme Bus 2025 de la RATP, plus précisément ciblés sur le dépôt de Malakoff (Hauts-de-Seine ) afin qu’il puisse accueillir des bus électriques. Et 2,4 M€ ...