Auraliance vise haut dans la rénovation et l’autoconsommation

Crée en 2021 par le rapprochement de quatre entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique et dans l’autoconsommation pour les particuliers*, le groupe Auraliance vient de faire l’acquisition pour un montant non divulgué du groupe Sfeco-Société Française d’Energie et de Construction.

Une expertise confirmée

Composé d’une trentaine de personnes et présidé[/restrict-content] par son fondateur Nicolas Mazieux, Sfeco oeuvre dans les secteurs de bâtiment et de l’énergie et a développé une expertise dans la construction de projets de grande taille, comme des parcs solaires au sol, en toiture ou des ombrières photovoltaïques. Il a notamment travaillé avec Engie Green pour la partie réseau de la centrale de 13,7 MWc Lucy de Montceau-Les-Mines (Sâone-et-Loire) ou encore avec Urbasolar, notamment pour la solarisation du toit d’un bâtiment appartenant au groupe immobilier AG Real Estate, censé produire 7 MWc.

Son acquisition va permettre à Auraliance, basé à Lyon et dirigé par le président d’Isowatt Benjamin Martineau, de renforcer son offre dans le photovoltaïque et d’approcher le marché des industries et des entreprises. Le groupe y anticipe une forte demande pour des solutions d’autoconsommation. Il vise un chiffre d’affaires de 40 M€ à horizon 2024.

*Isowatt (solutions énergétiques pour particuliers et rénovation énergétique) – Homkia (rénovation énergétique) – Abyss Expertise (diagnostic immobilier) – Ase Energy (vente en ligne d’équipement de production d’énergies renouvelables). ...