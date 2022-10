Voltalis proposera entre 200 et 300 MW effaçables cet hiver

Tout vient à point à qui sait attendre. Porté par l’impératif national de sobriété énergétique, l’opérateur d’effacement diffus Voltalis n’a jamais bénéficié d’autant de marques d’intérêt et de commandes pour son boîtier connecté de pilotage de la consommation électrique, gratuit pour les utilisateurs. Quelque 150 000 appareils sont en service, Mathieu Bineau en prévoit « deux fois plus dans les mois qui viennent » et vise le million en 2025. Le PDG de cette société créée en 2006 et détenue désormais en majorité par Meridiam voit ...