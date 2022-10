Rénovation énergétique : Heero cherche 1 M€

Source : Pixabay

La start-up Heero démarre aujourd’hui une campagne de financement participatif sur la plateforme Proximéa, visant à lever 1 M€. Lancée en décembre 2021 dans l’incubateur de la société nantaise Energie Perspective (EP), elle a été créée par deux des fondateurs de la maison mère, Pierre Leroy et Yann Person. Son but est d’accompagner les particuliers dans les travaux de rénovation énergétique grâce à son expertise dans la gestion des données et une plateforme numérique fluide.

Modéliser même les crédits

Mandataire CEE pour le groupe Picoty et ...