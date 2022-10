Otovo fait affaire avec Castorama, prépare d’autres accords

« La demande a doublé en début d’année et demeure élevée », constate Jean Rosado, directeur général d’Otovo France, anciennement In Sun We Trust. Ce spécialiste du marché photovoltaïque résidentiel, filiale d’un groupe norvégien en expansion en Europe, a réalisé autour d’un millier d’affaires au premier semestre et augmenté ses ventes de 80% par rapport aux six premiers mois de 2021. A tel point que les installateurs ont eu du mal à suivre le rythme, observe le dirigeant.

Le score commercial d’Otovo France pour 2022 devrait tout de même être élevé, prévoit Jean Rosado, d’autant que de nouveaux relais de croissance se présentent. Avec Castorama pour commencer. L’enseigne de bricolage propose ...