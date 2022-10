Les profits des énergéticiens à risque en 2022

(c) – Flickr

Alors que 2021 a vu les profits des énergéticiens européens monter à des niveaux records, l’année 2022 s’annonce beaucoup plus compliquée, souligne Watt’s Next Conseil dans son baromètre annuel dédié aux résultats financiers des 25 principaux groupes actifs sur le continent. Leur chiffre d’affaires cumulé en 2021 a atteint 702 Mds€ et continue à monter cette année, le résultat net cumulé approche 40 Mds€, mais la crise énergétique vient perturber le paysage.

De grosses chutes

Exemplaire est le cas du finlandais Fortum. Avec 112 Mds€ de chiffre d’affaires, il figure ...