Idex de plus en plus confiant sur la chaleur renouvelable

Idex se lance à son tour dans l’autoconsommation solaire et y annonce une réserve de 240 MW, qu’il espère concrétiser à hauteur de 15% rapidement grâce à une équipe recrutée notamment chez TotalEnergies. En parallèle, le groupe se propulse dans les bornes de recharge et dans l’individualisation des frais de chauffage pour les logements collectifs. Trois initiatives témoignant de la diversification de ce spécialiste des réseaux de chaleur acquis par Antin Infrastructures Partners en 2018.

La manœuvre est basée sur un concept de guichet unique pour l’approvisionnement énergétique des collectivités locales, industriels et propriétaires de parcs de bâtiments. Une manière de concurrencer les deux grands acteurs du marché que sont EDF avec sa filiale Dalkia et Engie avec Engie Solutions, plus compartimentés et donc moins agiles selon Benjamin Frémaux, président d’Idex.

Quatre nouveaux réseaux de chaleur

Le dirigeant était inquiet il y a un an sur ...