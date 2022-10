Dolfines avance dans la maintenance éolienne

C’était annoncé, c’est chose faite. Dolfines (ex Diestwell) vient d’acquérir Maintcontrol, un bureau d’étude et d’expertise avec 20 ans d’ancienneté dans le contrôle et la maintenance prédictive, compétent entre autres sur l’analyse et la surveillance vibratoires à partir des données transmises par les éoliennes terrestres et marines. Basé à Baillargues près de Montpellier et composé d’une dizaine de personnes, Maintcontrol travaille déjà avec 8.2 France, une autre entreprise reprise il y un an par Dolfines, et suit 200 machines tournantes.

